Entsorgung in Neuss Ab sofort Termine für die Laubabfuhr vereinbaren

Wie schon in den Vorjahren wird die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) auch in diesem Jahr Laub, das von öffentlichen Bürgersteigen stammt, kostenlos abholen. Darauf wies das Unternehmen jetzt hin. Dabei gilt allerdings folgende Regelung: Es muss vergleichbar mit der Sperrmüllentsorgung vorab ein Termin bei der AWL angefordert werden. Die Laubsäcke werden nämlich nicht mehr automatisch an den Tagen der Biotonnenleerung abgeholt.