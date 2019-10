Laub-Abfall in Neuss : Ab Montag sammelt die AWL wieder Laub ein

Laub-Abfall in Neuss

Neuss Die Abfall- und Wertstofflogistik (AWL) sammelt ab kommendem Montag, 28. Oktober, wieder Laub ein.

Allerdings – nur das von öffentlichen Bürgersteigen. Bis Freitag, 6. Dezember, so teilte das Unternehmen mit, könnten Anwohner Laub von den Gehwegen vor ihrem Grundstück in stabile neutrale Säcke (keine gelben Säcke) verpacken und zur Abfuhr bereitstellen. Das ist kostenlos. Abgeholt werden die Säcke dann an den Tagen der Biotonnen-Leerung im jeweiligen Stadtbezirk.