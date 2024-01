Angebot in Neuss AWL holt Weihnachtsbäume ab

Weihnachtsbäume werden in der kommenden Woche von der Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) abgeholt. In der Zeit von Montag, 8. Januar, bis Freitag, 12. Januar, werden die Nadelbäume jeweils am Leerungstag der grauen Restmülltonne, immer am Tag der regulären Müllabfuhr der 50-, 120- und 240-Liter-Tonnen, von der AWL eingesammelt. Auch die Besitzer von Restmülltonnen mit pinkfarbenem Deckel (14-tägige Leerung) können die Tannenbäume an den oben genannten Leerungstagen an den Straßenrand legen. Die Benutzer von Müllgroßbehältern (770 Liter und 1100 Liter) legen die Tannenbäume ebenfalls an den Leerungstagen der grauen Restmüllgefäße am Straßenrand ab.