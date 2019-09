Schule in Neuss : Fröhliche Geburtstagsparty am Humboldt-Gymnasium

Fröhliche Geburtstagsparty am Humboldt-Gymnasium

Mit diesem großen Bild erinnerten die Schüler an den 250. Geburtstag von Alexander von Humboldt. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Am 14. September wäre Alexander von Humboldt 250 Jahre alt geworden: Grund genug für ein fröhliches Schulfest am Samstag im gleichnamigen Neusser Gymnasium.

Während viele Schüler mehr oder minder geschickt die Frisbee-Scheiben fliegen ließen, versuchten andere, möglichst viele leere Getränkekisten übereinander zu stapeln und dann per Seil gesichert zu erklimmen. Der Rekord lag bei zwölf Kisten – ein Fünftklässer fand das ganz schön „cool“, wie überhaupt seine gesamte neue Schule. Eine Ausstellung im Forum erinnerte noch einmal an die rund 60 Projekte rund um Alexander von Humboldt, die die Schüler in den vergangenen Monaten und Wochen vor den Sommerferien erarbeitet hatten: Da ging es um seine Reisen, Klima, Weisheit, Menschen und Wissenschaft.