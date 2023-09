Verbrechen in Neuss Autoknacker schlagen mehrfach zu

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Hoisten zu mehreren Vorfällen, bei denen Diebe geparkte Fahrzeuge nach Wertgegenständen absuchten. Das teilt die Polizei mit. Am Mittwoch, gegen 2.30 Uhr, stellte eine Autofahrerin „Am Kronenbusch" beim Vorbeifahren die geöffnete Beifahrertür eines Pkw fest. Die Frau verständigte die Polizei, die im Anschluss zwar einen durchwühlten Innenraum feststellen konnte, allerdings keine Aufbruchspuren. Zwischen 18 und 7.20 Uhr durchwühlten Diebe einen an der Alten Uferstraße geparkten Pkw und zwischen 22.30 und 7 Uhr ein Fahrzeug an der Lubisrather Straße. In beiden Fällen mussten die Halter am Morgen feststellen, dass Fahrer- sowie Beifahrertür offenstanden und persönliche Gegenstände fehlten. Auch an den beiden Fahrzeugen konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. An der Rheinstraße in der Innenstadt entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag zudem Dokumente und Münzgeld aus einem Auto. Hinweise an 02131 3000.