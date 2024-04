Teilnahme an Buchwettbewerb Autorenkreis bringt Neusser Geschichten heraus

Unter dem Titel „GeNÜSSlich“ ist die Anthologie bereits bei Neuss Marketing, in der Buchhandlung Thalia und online bei Amazon erhältlich. „Es ist eine tolle Mischung aus Geschichten entstanden“, erzählt die Leiterin des Neusser Autorenkreises. Das Besondere: Sogar Ur-Neusser könnten darin noch etwas Neues über ihre Stadt lernen. Denn die Schreiber haben für ihre Geschichten reale Neusser Persönlichkeiten oder Ereignisse als Grundlage genommen. All das sei dann mit fiktionalen Elementen vermischt worden. „Wir haben aber Wert darauf gelegt, dass die Fakten stimmen“, sagt Broich. Das heißt: Jahreszahlen, Straßennamen und Ereignisse seien alle noch einmal überprüft worden. „Ein Autor hat es sogar geschafft, 100 Jahre Geschichte auf drei Seiten zu verdichten“, erzählt sie. Aber es geht auch darum, wie Quirinus die Stadt vor der Flut gerettet hat, um die Schokolade Novesia oder um Kindheitserlebnisse an der Erft – und einen stotternden Jungen, der schließlich fließend das Nüsser Platt sprechen konnte. „Insgesamt haben wir drei Geschichten, die in Teilen auf Nüsser Platt geschrieben wurden“, sagt Broich. So sei schließlich auch der Name der Anthologie auf „GeNÜSSlich“ gefallen.