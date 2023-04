Neusser Verleger und Autoren Vorbereitungen auf die Leipziger Buchmesse

Dass die Leipziger Buchmesse zuletzt ausgefallen ist, nennt Reif eine „weggefallene Chance.“ Seit 2018 gibt er in seinem Skript-Verlag, der sich vormals ausschließlich auf pädagogische Fachbücher spezialisiert hatte, auch Belletristik raus. Und aus jenem Sortiment möchte der Verleger nun 40 verschiedene Titel präsentieren: „Wir werden außerdem zwei große Lesungen anbieten“, sagt er. Die Neusser Autorinnen Maria Lange-Otto und Eleonore Hillebrand werden verschiedene Werke unter dem Titel „Lob der Kurzform“ vorstellen. „Das ist sicherlich aufregend“, sagt Hillebrand, die sich bereits 2022 mit Maria Lange-Otto für die Messe vorbereitet hatte, ehe diese abgesagt wurde. Doch in diesem Jahr kann Hillebrand gleich ein neues Werk mitreisen lassen: Erst kürzlich ist ihr Band „Aus der Zeitung ins Gedicht“ erschienen. Dafür hat sie Überschriften in den Jahren zwischen 2017 und 2022 aus der FAZ gesammelt und sie zusammengesetzt. Ingrid Frank aus Hannover wird „Liturgisches Öl“ lesen, während Marie Molsberg aus Berlin Einblicke in ihren Roman „Was vom Schnee bleibt“ gibt. Letzteres wurde von einem Newsletter der Wochenzeitung „Die Zeit“ mit einer Empfehlung in der Kategorie „Titel, die das Leben verändern können“ bedacht. Auch hat Reif geplant, am Stand selbst kleinere Lesungen anzubieten: Das könnte etwa durch das Buch „Wo sind meine Olivenbäume“ von Renas Sidos und seiner Neusser Co-Autorin Ines Kolender geschehen, ebenso wie von Jenny Pirelli, die mit ihrem Buch „Regina de la Mancia“, einen weiblichen Don Quijote geschaffen hat.