Neusser Ordnungsamt zieht Bilanz für 2023 Kampf gegen Wildpinkler und Autoposer

Um den Bereich des S-Bahnhofs Allerheiligen fanden im vergangenen Jahr regelmäßig „laute und wilde Partys“ auf den geräumigen Parkplätzen des Bahnhofs statt. Die überwiegend jungen Menschen konsumierten laut Bericht reichlich Alkohol und andere Drogen. Die Partys wurden in mehreren Fällen aufgelöst.



Grünanlagen Die meisten Neusser Grünanlagen würden laut Bericht von den Bürgern gut angenommen werden. Bei Streifen des Ordnungsamtes wurde ein besonderes Augenmerk auf die Anleinpflicht von Hunden sowie das Fütterungsverbot von Wildtieren gelegt. Dank umfassender Aufklärung im Gespräch mit Bürgern konnte laut Stadt im letzten Jahr allerdings schon beobachtet werden, dass immer weniger Besucher dabei erwischt wurden, zum Beispiel Enten und Gänse zu füttern.



Hafenpark und Umfeld der Hafenbecken 1-5 Die Pierburg-Brücke über dem Hafenbecken I ist im Sommer ein beliebter Treffpunkt der Neusser Jugend. Müll auf der Brücke und im Hafenbecken sowie Alkoholkonsum und „Wildpinkeln“ haben in der Vergangenheit immer wieder zu Beschwerden der Anwohner geführt. Die Schwierigkeit bei Kontrollen in diesem Bereich liegt laut Bericht darin, dass die Brücke jeweils durch zwei Teams gleichzeitig kontrolliert werden muss, da die angesprochenen Personen sich sonst in die entgegengesetzte Richtung entfernen können. Laut Bericht der Stadt konnten diese Probleme ebenfalls durch intensive Präsenz eingedämmt werden.



Tätliche Angriffe und Strafanzeigen Auch eine durchweg positive Nachricht hat die Stadt zu berichten – im Gegensatz zu den Vorjahren wurde im Jahr 2023 kein Fall von tätlichen Angriffen gegen Mitarbeitende des Ordnungsamtes verzeichnet. In dem Bericht wird diese Entwicklung als „nicht unbedingt wartet“ und „besonders hervorzuheben“ bezeichnet.



Veranstaltungen Schützenfeste, Kirmessen und Karnevalsveranstaltungen locken jedes Jahr viele Menschen nach Neuss. Bei größeren Veranstaltungen legt das Ordnungsamt ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes. Auch belästigende Handlungen wie „Wildpinkeln“ sollen vermieden werden. Viele Streifen finden daher auf besonders großen Veranstaltungen wie der Further und der Neusser Kirmes statt.



Online-Beschwerden Über den Mängelmelder der Stadt soll es Bürgern möglich sein, online Beschwerden einzureichen. Laut dem Bericht stellt es sich in der Realität allerdings so dar, dass der Sachverhalt bei Kontrollen durch Mitarbeiter nicht beziehungsweise nicht mehr festzustellen ist.



Buß- und Verwarngelder Für „allgemeinen Ordnungswidrigkeiten“ konnten im Jahr 2023 insgesamt 21.030 Euro Buß- und Verwarngelder festgesetzt werden. 8816 Euro waren es im Bereich der Ordnungswidrigkeiten, die Hundehalter betreffen.