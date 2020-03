Kostenpflichtiger Inhalt: Automobilzulieferer bündelt Einrichtungen in Neuss : Pierburg-Forschung soll ins Hammfeld

Die Ingenieure des Automobilzulieferers Pierburg sind auch mit der Entwicklung von Brennstoffzellen-Antrieben beschäftigt. Den Labortest für ein Wasserstoffrezirkulationsgebläse nahmen sie noch an der Leuschstraße vor. Künftig könnte dergleichen im Hammfeld geschehen. Foto: Pierburg

Neuss Der Automobilhersteller will seine Einrichtungen in Neuss bündeln und Verwaltung sowie Entwicklungsabteilung am Derendorfweg ansiedeln. Die Stadt unterstützt das und forciert die Entwicklung eines Bebauungsplanes.