Polizei-Einsatz in Neuss Autokorsos blockieren Verkehr nach Türkei-Sieg

Wie die Polizei am Mittwoch auf Nachfrage mitteilte, nahmen in der Quirinusstadt am Dienstagabend circa 150 Fahrzeuge mit etwa 500 Personen an Autokorsos teil. 100 Teilnehmer haben sich zudem an der Kreuzung Further Straße/Theodor-Heuss-Platz versammelt und den Straßenverkehr sowie teilweise auch den ÖPNV für etwa 15 Minuten behindert. Durch polizeiliche Präsenz und Ansprachen konnten die Verkehrsbeeinträchtigungen behoben werden. Es wurden drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Rotlichtverstößen gefertigt. Die Polizei appelliert, sich an die Verkehrsregeln trotz allen Jubels zu halten, nur so sei ein gefahrloses und friedliches Miteinander möglich.