Peter-Behrens-Straße in Neuss Autoknacker schlagen schon wieder zu

Ein Zeuge konnte am Freitag an der Peter-Behrens-Straße beobachten, wie eine unbekannte Person um 13.50 Uhr versuchte, ein Fahrzeug zu öffnen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Nach ersten Erkenntnissen versuchte der mutmaßliche Tatverdächtige mit einem Schraubendreher eine Fahrzeugtür zu öffnen, während ein anderer Mann sich in der Nähe des Fahrzeuges umsah. Die zwei Personen verließen den Pkw, nachdem die Öffnung scheiterte. Kurze Zeit später kehrte einer der Männer zurück und schlug die hintere Scheibe an der Fahrerseite ein. Er entwendete eine Umhängetasche mit Geld sowie Ausweisdokumenten und flüchtete. Die zweite Person fuhr mit einem weißen Mercedes Pkw ebenfalls in dieselbe Richtung.