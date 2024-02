150 Jahre Firmenjubiläum in Neuss Autohaus Dresen sponsort Football-Meister

Das Neusser Autohaus Dresen feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Firmenjubiläum. Ein guter Anlass für Geschenke – und zwar vom Autohaus für die Football-Mannschaft Rhein-Fire. Als neuer Sponsoringpartner stellen sie dem Team, das letztes Jahr die Saison als Meister der European League of Football (ELF) siegreich beendet hat, Fahrzeuge für Spieler und Trainer sowie Equipment zur Verfügung. Doch damit nicht genug: In Zukunft bringt Dresen den Spielball bei jedem Heimspiel feierlich per Fahrzeug auf das Spielfeld – dies allerdings rasenschonend mit einem Modellfahrzeug in Maßstab 1:10. Im Ford-Strore des Autohauses übergab der Markenbeauftragte Dresens, Apostolos Michalakopoulos, am Samstag feierlich den Autoschlüssel an den Trainer der Mannschaft, Jim Tomsula (Mitte). Darüber freuten sich nicht nur die Cheerleader, die ihren Trainer begleiteten, sondern auch der Neusser und Director of Strategic Partnership Rhein-Fire, Boris Hüsgen (l.), und Rhein-Fire CEO Max Paatz (r.).