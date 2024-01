Karneval in Neuss Arndt macht die „Kamelle“ mobil

Das Engagement der Neusser Karnevalisten wird getragen von einem Netzwerk von Unternehmen. Das sorgt nicht zuletzt dafür, dass Neusser Narren, wie es Daniela Kreischer als Schriftführerin des Karnevalsausschuss Neuss (KA) formuliert, „in schicken Karren“ unterwegs sein können. Nachdem die Niederlassung Neuss von Mercedes Benz schon für eine standesgemäße Motorisierung für Prinz Sebastian I. und seine Novesia Kira I. gesorgt hat, stellte die Firma Arndt Automobile dem KA-Präsidium jetzt einen Mercedes V300 für die heiße Phase der Session zur Verfügung. Aber weil nicht nur „Schickes“ gebraucht wird, sondern auch „Nützliches“, stellte Firmenchef Matthias Arndt auch wieder 40 Kleintransporter als Bagagewagen für den Kappessonntagszug in Aussicht, in denen der Vorrat an Wurfmaterial für die Karnevalisten mitgeführt wird. Dieses Engagement zeigt Arndt schon seit 23 Jahren. Nicht ganz so lange, aber mit gleichem Eifer unterstützt auch das Möbelhaus Höffner die Karnevalisten. Als Dank dafür, dass Höffner wieder Lastwagen zur Verfügung stellt, um die Zufahrten zum Kappessonntagszug zu schützen, bekam die Mannschaft um Möbelhauschef Florian Dunkelmann jetzt Besuch von KA-Präsidium, Prinzenpaar und nicht weniger als 18 Tanzgarden der KA-Mitgliedsgesellschaften. „Es ist schön, wie bunt unser Haus ist“, kommentierte Dunkelmann den Aufzug. Ganz nach dem aktuellen Motto „Nüss ist bunt“ verwandelten die Karnevalisten auch das Autohaus Arndt an der Ruwerstraße in eine jecke Hochburg. „Der Karneval gehört einfach zur Neusser Kultur“, sagte Firmeninhaber Matthias Arndt, der großen Respekt vor der Arbeit des KA und der angeschlossenen Gesellschaften äußerte.