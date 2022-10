Unfall in Neuss : Auto kracht gegen Fußgänger - schwer verletzt

Der Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Neuss Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 21. Oktober, an der Kreuzung Venloer Straße/Geulenstraße wurde eine Person schwer verletzt - was ist passiert?

Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr. Eine 23-jährige Neusserin fuhr mit ihrem Auto die Straße Neusser Weyhe entlang und bog nach rechts in die Venloer Straße ab.

Nach eigenen Angaben sah sie den 73-jährigen Neusser nicht, welcher als Fußgänger die Venloer Straße in Richtung Neusser Weyhe an der dortigen Ampel überquerte, da ihre Scheiben vom Fahrzeug noch teilweise beschlagen waren. Es kam zwischen dem Auto und dem Fußgänger zu einem Zusammenstoß und der 73-jährige Neusser verletzte sich schwer.

Er wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

(NGZ)