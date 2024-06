Prozess in Neuss Autofahrer steht wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht

Am Amtsgericht Neuss muss sich am Mittwoch ein 47-jähriger Mann verantworten. Der Vorwurf: fahrlässige Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten zur Last, dass er am 21. März in einem Auto auf der A44 in Richtung Meerbusch gefahren sein soll – ohne die erforderliche Fahrerlaubnis.