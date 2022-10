Turbulente Fahrt in Neuss : Autofahrer schläft nach Unfallflucht an Ampel ein

Neuss Ein Autofahrer (55) muss sich demnächst wegen Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht verantworten. Der Mann hatte am Dienstag gegen 15 Uhr mit seinem weißen Transporter für eine turbulente Autofahrt gesorgt.

Der Mann fuhr mit seinem Auto zunächst von der Straße „An der Hammer Brücke“ in Fahrtrichtung Schanzenstraße. An der Unterführung des Willy-Brandt-Rings soll er dann von der Straße abgekommen und fast gegen einen Laternenmast gefahren sein. Daraufhin soll der 55-Jährige wieder auf die Straße zurückgefahren sein.

In einer Kurve soll der Mann dann ein Fahrzeug touchiert haben. Doch anstatt anzuhalten, verließ er den Unfallort wieder. Der 55-Jährige soll dann noch eine Vollbremsung getätigt, aber kurz vor dem Stand noch einmal stark beschleunigt haben. Schließlich fuhr er laut Polizeibericht weiter in Richtung Schanzenstraße, wo er dann am Kreisverkehr der Kreuzung Schanzenstraße/Derendorfweg gegen ein Verkehrsschild und eine Laterne fuhr. An der Laterne verlor er sein Kennzeichen.