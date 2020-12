Unfall in Neuss : Autofahrer landet im Gleisbett

Unfall in Neuss

Neuss Ein Autofahrer (48) ist am Mittwoch gegen 8.10 Uhr mit seinem Kleinwagen auf der Heerdterbuschstraße von der Fahrbahn abgekommen und im Gleisbett der Straßenbahn gelandet. Das teilt die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der Mann in Höhe der Einmündung Düsseldorfer Straße, nach links in Richtung Düsseldorf abzubiegen. Dabei kam es zum Unfall. Während der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Vortest bestätigte dies. Der unverletzte Fahrer hatte laut Polizei offensichtlich deutlich dem Alkohol zugesprochen. Ein Bereitschaftsarzt entnahm ihm auf der Wache eine Blutprobe. Den Führerschein stellten die Ordnungshüter sicher.