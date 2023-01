Fahrerflucht in Neuss Autofahrer lässt schwer verletzten Radfahrer zurück

Am Mittwoch, 11. Januar, ereignete sich gegen 22.10 Uhr auf der Moselstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Ein 59-jähriger Neusser befuhr gut sichtbar gekleidet mit seinem Pedelec die Moselstraße in Richtung Jakob-Koch Straße. Nach ersten Erkenntnissen kam ihm ein dunkler, älterer VW Polo entgegen, der Fahrer verlor im Bereich einer dortigen Kurve offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit dem Neusser zusammen. Dieser stürzte dadurch zu Boden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend samt Pkw mit vermutlich weiteren Insassen von der Unfallörtlichkeit.