Neuss: Autofahrer fürchten die B230 nach dem Umbau

Paul Loch (l.) und Rudolf Hillebrand stehen an der B 230. Seit der Neugestaltung meiden sie die Straße. Ihre Meinung: „Sie ist zu gefährlich geworden.“ Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Seit Fertigstellung des Umbaus hat es schon mehrere schwere Unfälle gegeben. Autofahrer meiden die B 230 schon.

Was viele Verkehrsteilnehmer bemängeln: Die Straße wurde von zwölf auf acht Meter Breite verkleinert. Wo früher ausreichend Platz war, entgegenkommendem Verkehr auszuweichen, ist jetzt größtenteils eine Leitplanke. Ausweichen ist damit kaum noch möglich. Rudolf Hillebrand spricht von einer „lebensgefährlichen Baumaßnahme“.

2,2 Millionen Euro hat der zuständige Landesbetrieb Straßen.NRW für die Bauarbeiten an der B 230 in die Hand genommen. Erforderlich war die Maßnahme, weil die Deckschicht erneuert werden musste. Straßen.NRW hatte sich im Zuge der Maßnahme für eine umfassende Sanierung entschieden. Laut Klaus Münster, Abteilungsleiter Planung, hat man sich dabei an den Richtlinien der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) orientiert. „Sie hat festgelegt, dass ein überbreiter Querschnitt mit befestigtem Seitenstreifen, wie es ihn zuvor auf der B 230 gab, nicht mehr zeitgemäß ist“, erklärt Münster. Daher wurde der neue, deutlich verschlankte Querschnitt für die Gestaltung gewählt.