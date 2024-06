Verkehrsunfall in Neuss Autofahrer stößt beim Abbiegen mit Straßenbahn zusammen

Wie die Polizei berichtet, war der 54-Jährige gegen 14.15 Uhr auf der Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Neuss unterwegs und wollte in Höhe der Einmündung Willy-Brandt-Ring nach links über das Gleisbett abbiegen. Dabei stieß er mit der in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn zusammen. Nach dem Aufprall kam das Fahrzeug des Neussers im Gleisbett in Richtung Düsseldorf zum Stehen und wurde so stark beschädigt, dass es durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste. Die beschädigte Straßenbahn konnte nach der Verkehrsunfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen. Für die Dauer des polizeilichen Einsatzes war der Unfallort gesperrt.