Polizei in Neuss ermittelt Autodiebe schlagen erneut zu

In Neuss ist es zu mehreren Fahrzeug-Diebstählen gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden an der Steinhausstraße, in der Zeit zwischen Donnerstag und Freitag, zwei Pkw gleichen Typs entwendet. Es handelt sich in beiden Fällen um einen roten Mazda Kombi, Typ CX-5/ KF. Zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, wurde eines der Fahrzeuge mit dem amtlichen Kennzeichen NE-MP104 entwendet. In der Zeit von Donnerstag, gegen 20 Uhr, bis Freitag, 17 Uhr, wurde ein weiterer Pkw-Typ mit dem amtlichen Kennzeichen D-GD1122 gestohlen.