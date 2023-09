Mehrere Taten in Neuss Serie von Auto-Aufbrüchen hält an

Zum wiederholten Mal haben Autoknacker in Neuss zugeschlagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde Kleidung aus einem Fahrzeug gestohlen, das auf einem Parkplatz nahe der Kreuzung Hammer Landstraße/Hessentordamm abgestellt wurde. Zuvor hatten sie eine Fensterscheibe eingeschlagen. An der Königstraße wurde ein weiterer Pkw zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 13.50 Uhr, nach Wertgegenständen abgesucht. Gestohlen wurde eine Sonnenbrille. Am Donnerstag, zwischen 7.15 und 7.30 Uhr, ließ ein Mann seinen unverschlossenen Pkw an der Flurstraße kurz unbeobachtet. Er musste im Anschluss das Fehlen persönlicher Gegenstände feststellen. Ebenfalls am Donnerstag, zwischen 13.30 und 14 Uhr, wurde an der Augustinusstraße aus einem Fahrzeug eine Tasche mit elektronischen Geräten entwendet. Weiterer Fall: Zwischen 13 und 16 Uhr stahlen Diebe aus einem Pkw an der Mühlenstraße einen Rucksack mit Wertgegenständen. Dieser konnte später in einem Gebüsch im Rosengarten aufgefunden werden. Hinweise an 02131 3000.