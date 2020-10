Unternehmen mit Sitz in Neuss : Autoaufbereitung „Tip-Top“ expandiert

Neuss Die an der Hammer Landstraße beheimatete „Tip-Top Group“ wächst gewaltig. Bürgermeister Reiner Breuer kam am Mittwoch, um zu gratulieren.

Zum 1. September hat „Tip-Top“, ein Neusser Dienstleister für Aufbereitung in der Automobilbranche, die bayerische Arwe Automotive Service GmbH übernommen. Die an der Hammer Landstraße beheimatete „Tip-Top Group“ wächst damit gewaltig. Der für 2020 erwartete Umsatz verdreifacht sich nahezu auf 40 Millionen Euro, nach knapp 15 Millionen Euro in 2019. Die Anzahl der Mitarbeiter an nunmehr 60 Standorten deutschlandweit ist von 470 auf über 900 gewachsen. Zu den Kunden zählen alle bedeutenden deutschen Autohersteller, aber auch teure Exoten wie Maserati, Autohausgruppen, Autoauktionshäuser, Leasinggesellschaften und Logistikunternehmen.