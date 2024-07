19-Jähriger missachtet rote Ampel Auto überschlägt sich nach Kollision in Neuss

An der Bataverstraße in der Neusser Nordstadt ist es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 67-Jähriger gegen 22.30 Uhr in Richtung Römerstraße unterwegs. Als der Neusser auf die Kreuzung Bataverstraße/Römerstraße einbiegt, kommt es zu einer Kollision mit einem Pkw, der zuvor die Römerstraße in aufsteigender Richtung befuhr. In dem betroffenen Fahrzeug befand sich ein 19-jähriger Mann aus Duisburg, welcher den Pkw fuhr, sowie eine 19 Jahre alte Beifahrerin. Das Fahrzeug des 19-jährigen überschlug sich mehrmals.