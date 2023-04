Fahrradhelm verhindert Schlimmeres Autofahrerin kracht gegen Fahrrad - Neusserin schlägt mit Kopf auf Fahrbahn auf

Glück im Unglück hatte eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin aus Neuss. Sie war mit ihrem Zweirad am Freitag, 14. April, am „Am Goldberggegen“ in Derikum unterwegs - fuhr dort gegen 19 Uhr in einen Kreisverkehr rein. Wie die Polizei mitteilt wurde sie von einer 30-jährigen Neusserin übersehen, die der Fahrradfahrerin die Vorfahrt nahm.