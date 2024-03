Feuerwehreinsatz in Neuss Autobrand - zwei Fahrzeuge sichergestellt

Neuss · In der Nacht zu Donnerstag, 7. März 2024, musste die Feuerwehr in Neuss um 2.25 Uhr an die Bockholtstraße ausrücken. Dort war ein Auto in Brand geraten.

07.03.2024 , 10:52 Uhr

Die Feuerwehr konnte den Brand der Fahrzeuge löschen. Foto: dpa/Niklas Treppner

Wie die Polizei berichtet, griff das Feuer auf einen weiteren, ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten Pkw über. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen, die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

(dhk)