Feuerwehreinsatz in Neuss Auto ausgebrannt – zuvor offenbar Verfolgungsjagd mit Polizei

Insgesamt waren laut Polizei zwei Personen in dem Wagen. Der Fahrer entzog sich in Mönchengladbach einer Polizeikontrolle. Die Polizei nahm mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf. Bei der anschließenden Fahrt durch die Stadt missachtete der Fahrer laut Polizei fortwährend Verkehrsregeln. An einer Stelle kam es zu einer seitlichen Berührung mit einem Polizeifahrzeug. Der Fahrer fuhr schließlich über die Autobahn 52 in Richtung Düsseldorf. Die Beamten verloren den roten BMW Coupe an der Raststätte Cloerbruch aufgrund der hohen Geschwindigkeit aus den Augen. Eine weitere Fahndung verlief negativ. Ermittlungen ergaben, dass der Fluchtwagen zuvor wohl in Viersen gestohlen worden war, wie die Polizei anhand der Kennzeichen vermutet.