Projekt in Neuss : Azubis übernehmen Stationsleitung

Azubis als Chef am Alexius/Josefkrankenhaus: Fabienne Klönter und Julian Witter schlüpfen in die Rolle der Stationsleitung. NGZ-Foto: woi. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die Anforderungen an Gesundheits- und Krankenpfleger sind hoch. Um zu erfahren, wie vielfältig die Aufgaben einer Stationsleitung sind, übernehmen Auszubildende von „Etienne“ und „Alexius“ diese Tätigkeit nun vier Wochen lang.

Normalerweise erfüllen sie Aufträge, jetzt erteilen sie die Aufgaben: Die acht Auszubildenden zum Gesundheits- und Krankenpfleger am Alexius/Josef-Krankenhaus sowie zwei Auszubildende vom Johanna-Etienne-Krankenhaus (JEK) übernehmen vier Wochen lang die Leitung der Station Juliana in der Psychiatrie an der Nordkanalallee. Bereits zum 16. Mal findet das Projekt „Auszubildende leiten eine Station“ an den Augustinus-Kliniken statt. Erstmals sind die Auszubildenden vom JEK und der Psychiatrie, die sich bereits durch ihre Schulzeit an der St.-Elisabeth-Akademie kennen und alle im dritten Lehrjahr sind, gemeinsam an dem Projekt beteiligt.