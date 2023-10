Zeichen gegen Rassismus Auszeichnung für Neusser Jugendzentrum InKult

Das InKult fördere stetig die Begegnung von Kindern, Jugendlichen, Eltern, Senioren, Fachkräften und diversen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. „Diese Interaktion gelingt unter anderem deshalb, weil das Team vom InKult über 16 Sprachen spricht“, so der Vereinsvorsitzende. Unter anderem hat das interkulturelle Zentrum mit einer Patenschaft im Rahmen von „Schule ohne Rassismus“ Projekte mit der Gesamtschule Norf umgesetzt. Auch bei der interkulturellen Woche wirkte das InKult zuletzt mit verschiedenen Angeboten mit. Die Teilnahme an der „Nachtfrequenz – Nacht der Jugendkultur“ ist für das InKult schon Tradition geworden, sagt Umut Ali Öksüz. Das InKult war eines der ersten Jugendzentren, die an diesen Abenden mitwirkten.