Telefonseelsorge und Beratung in Neuss „In Teilen sind bis zu 40 Anrufe nötig, um durchzukommen“

Ein Blick auf das aktuelle Weltgeschehen erweckt den Eindruck, dass sich eine Krise an die nächste reiht: Pandemie, Krieg, Inflation, Klimakrise. Angesichts dieser Herausforderungen suchen viele Menschen nach Halt und Unterstützung – zum Beispiel bei der Telefonseelsorge oder in Beratungsstellen. So auch in Neuss. Die Experten und Expertinnen berichten, welchen Einfluss die Krisen auf ihre Arbeit haben und was die Neusser in diesen Tagen beschäftigt.