Ausverkauf in Neuss Bei Galeria muss jetzt alles raus

Wenn es in der Neusser Galeria aktuell an einem nicht fehlt, dann an Hinweis-Schildern. Nicht nur in den Schaufenstern, auch an Decken, Wänden, Aufstellern und Tischen befestigt, weisen die Tafeln in grellen Farben seit Mittwoch auf den nächsten Abschieds-Meilenstein des Traditionshauses an der Niederstraße hin. Nachdem vor wenigen Wochen das endgültige Aus der Galeria in Neuss verkündet wurde (Schluss ist am 30. Juni), startete jetzt, kurz vor Ostern, der Abverkauf.