Ausstellung in Neuss Der reisende Teddy kommt ins Rheinpark-Center

Die Ausstellung, die gerade noch in der Kensington Town Hall in London zu sehen war, bietet Besuchern die Möglichkeit, die Schönheit europäischer Landschaften zu erleben. Dabei ist in jedem Bild ein Teddybär als Blickfang zu sehen. Der Stopp in Neuss findet statt im Zuge seiner Europa-Tour „Love, Peace & Joy“. Die Sammlung hat bereits auf über 70 Ausstellungen in Deutschland, England, Frankreich, den Niederlanden und Österreich für Aufsehen gesorgt. Nach dem Halt an der Breslauer Straße wird ein Teil der Bilder weiter nach Venedig ziehen, wo sie vom 10. bis 30. April in der italienischen „Cipriarte Gallery“ und anschließend auf der „Teddybär Total“, der größten Teddybär-Messe der Welt, in Münster zu sehen sein werden.