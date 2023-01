Gymnasium Marienberg Neuss Austausch über das Schulwesen

Grundsätzlich steht das Schulwesen unter der Aufsicht des Staates. Allerdings räumt das Grundgesetz freien Trägern das „Recht zur Errichtung von privaten Schulen“ ein. Auf dieser Grundlage sind derzeit rund sieben Prozent der Schulen in Deutschland sogenannte Schulen in freier Trägerschaft. Diese Schulen haben in der Regel den Status von „Ersatzschulen“, das heißt sie nehmen die gleichen Aufgaben wie staatliche Schulen wahr. Ersatzschulen sind gegenüber staatlichen Schulen gleichwertig, aber nicht gleichartig.