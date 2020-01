Von Anziehpuppen und Tänzerinnen : Das sind die Ausstellung im Clemens-Sels-Museum und Feld-Haus in Neuss

Das sind die Ausstellung im Clemens-Sels-Museum und Feld-Haus in Neuss

Neuss Die hauseigenen Kuratoren des Clemens-Sels-Museum haben für 2020 sechs vielfältige Ausstellungen zusammengestellt.

Haupthaus In der Frühjahrsausstellung glänzen die Farben: Dann steht eine besondere Bildgattung im Fokus: Unter dem Titel „Vorsicht Glas“ werden vom 29. März bis 12. Juli Hinterglasmalereien gezeigt – ein Format, das besondere Farbeffekte möglich macht und Künstler der klassischen Moderne zum Experimentieren brachte. So sind in der Schau Errungenschaften der „Rheinischen Expressionisten“ und des „Blauen Reiters“ zu sehen. Darunter seltene Werke von August Macke, Gabriele Münter, Paul Klee und Heinrich Campendonk. Seine Bilder stammen aus dem Bestand des Clemens-Sels-Museums, die anderen wurden aus privaten und öffentlichen Sammlungen geliehen. „Leihgaben sind nicht leicht zu bekommen, da die Werke sehr fragil sind“, sagt Kuratorin Bettina Zeman. Aber auch zeitgenössische Arbeiten sind zu sehen: Michael Jäger, Camill Leberer und Gaby Terhuven werden extra für die Schau raumbezogene Werke anfertigen.