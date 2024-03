Ausstellung zum 100-jährigen Jubiläum des TSV Neuss-Norf Sportlicher Ruhm zum Staunen

Plötzlich, gegen Ende der Laudatio von Bundestagsmitglied Hermann Gröhe, knallt ein Sektkorken unberührt an die Decke des Rathausfoyers. Einige Damen ziehen hörbar die Luft ein vor Schreck. Dann lachen alle: „Das ist Timing“, sagt ein Herr in grüner Kluft. Denn genau in dem Moment, in dem Gröhe dem Verein noch viel Erfolg für die Zukunft wünscht, knallte der Korken. Zur ersten Ausstellung des Norfer Heimatvereins in Zusammenarbeit mit dem TSV Norf ist viel Polit-Prominenz aus dem Rhein-Kreis gekommen. Zunächst begrüßt Kurt Königshofen vom Vorstand des Heimatvereins die vielen Gäste. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke betont anschließend die Gemeinschaftlichkeit in der Zusammenarbeit der beiden Vereine und lobt die gute Kooperation des TSV mit den Schulen. Er freut sich über die vielen ehrenamtlichen Mitglieder und den Versuch, auch die Inklusion im Sport voranzubringen. Bürgermeister Reiner Breuer erklärt im Anschluss, dass auch er Teil der Ausstellung ist, weil ein alter Mitgliedsausweis von ihm an einer Stellwand zu finden sei. Er war von 1981-1983 Mitglied im TSV, spielte Basketball. „Wir investieren in den Norfer Sport: 10 Millionen Euro wird die Stadt in den kommenden zwei Jahren für den Bau der neuen Dreifach-Sporthalle ausgeben.“ Hermann Gröhe bekommt nach seiner Ansprache, in der er die Bedeutung von Gemeinschaft im Sport besonders hervorhebt, einen Schweinehund aus Stoff vom TSV-Vorsitzenden Hermann-Josef Baaken geschenkt. Ein „Stoff-Teamgeist“ geht an den Landrat, während der Bürgermeister einen Schrittzähler mit dem TSV-Logo als Geschenk erhält. Baaken mahnt in seiner abschließenden Rede vor dem Respektverlust außerhalb des Vereins: „Wir haben im Verein nicht nur 1600 Mitglieder, sondern auch zusätzlich 120 Trainer und 120 Co-Trainer“, so der Vorsitzende. „Ich bitte vor allem die Eltern, diesen ehrenamtlichen Helfern mehr Respekt zu zollen.“ Knapp 50 Leute drängen danach in die zwei kleinen Ausstellungsräume. Auch ehemalige Norfer Sportler sind unter den Gästen. Rudi Michalsky, Bruder des verstorbenen Bahnradprofis und mehrfachen Deutschen Meisters Hans Michalsky, war auch ein Ass im Radsport: „Ich war 1970 Deutscher Jugendmeister auf der Straße“, sagt er und zeigt stolz auf die Zeitungsausschnitte mit seinen Fotos. Als Mitglied der Nationalmannschaft fuhr er auch viele Touren in Frankreich, so in Paris und an der Loire. Mit jetzt 72 Jahren fährt er immer noch Rennrad: Zweimal in der Woche schafft er 65 bis 70 Kilometer. Rudis und Hans Michalskys Erfolge sind in einer Vitrine auf zwei Ebenen zu bestaunen; dort sind ein französischer Pokal und mehrere Medaillen, eine Meister-Fahne und Zinnteller zu sehen. Hans Michalskys größter Traum war immer eine Olympia-Teilnahme, erinnert sich seine Frau Petra angesichts der Medaillen. „1976 war er ja nominiert und er wollte eigentlich sein eigenes Rad fahren, das durfte er aber nicht und dann ist ein Reifen geplatzt und er ist gestürzt, hat sich verletzt. Trotzdem ist er nach einer halben Stunde weitergefahren und hat damit den 6. Platz geholt.“