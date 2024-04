Ausstellung „Mensch – Arbeit – Handicap“ in Neuss Einblicke in den Alltag von Menschen mit Behinderungen

Neuss · Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch am gesellschaftlichen Leben, bei der Arbeit und in der Freizeit, gleichberechtigt teilhaben soll. Wie diese Teilhabe für eine Reihe von Menschen mit Handicap aussieht, haben Fotografen in Bildern festgehalten. Welche persönlichen Geschichten die Neusser betrachten können.

01.04.2024 , 09:59 Uhr

Seit Herbst 2021 sind die ausgezeichneten Bilder bundesweit in einer Wanderausstellung zu sehen. Vom 27. März bis zum 11. April gastieren sie in Neuss. Foto: Andreas Woitschützke

Von Rudolf Barnholt