Galerie in Neuss Isländischer Künstler stellt „amschatzhaus“ aus

Jón Thor Gíslason fordert dazu auf, das eigene Leben, von der Kindheit bis jetzt, in Verbindung zu setzen. „Mit dieser Betrachtungsweise unseres Bewusstseins können eventuell wichtige, verloren gegangene Erkenntnisse, Werte und Deutungen einer „Natur, die wir selbst sind“ wieder in Erscheinung treten. Es ist eine Begegnung mit uns selbst“, mit diesen Worten lädt der Künstler zur aktuellen Ausstellung in die Galerie amschatzhaus ein und stellt abschließend fest: „So oder so, die Kunst ist, war und wird immer einzigartig bleiben: in all ihrer Vielfältigkeit.“