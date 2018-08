Neuss: Ausstellung über Frauen im Schützenwesen

Neue Ausstellung in Neuss

Neuss Neue Ausstellung im Rheinischen Schützenmuseum „Röskes oder Amazonen? Frauen im Schützenwesen“ dauert bis 24. März.

Und das tat Martin Flecken denn auch und betonte gleich, dass es sich ja um „ein kritisches Thema“ handle. Denn während in anderen Neusser Ortsteilen und über den Rhein-Kreis hinaus Frauen durchaus schon aktive Mitglieder sind oder sein können, ja sogar auf den Vogel schießen dürfen, ist das in Neuss ausgeschlossen – und wird es wohl auch bleiben. Doch „unter sich“ sind die Herren eigentlich nur, wenn sie in Reih und Glied über die Neusser Straßen gehen oder marschieren. Obwohl sie das natürlich nicht unbeobachtet machen, sondern unter der wohlwollenden Beobachtung der Damen. „Bereits vor Jahren“, erzählte Flecken, sei er vom WDR gefragt worden, ob es denn nicht nötig sei, Frauen aufzunehmen, um den Fortbestand des Vereins zu sichern.“ Da konnte Flecken nur schmunzeln. Denn Jahr für Jahr erhöht sich die Zahl der Marschierer, allein bei den Grenadieren werden es wieder 50 mehr sein.