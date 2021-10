Stiftung Insel Hombroich in Neuss : Ausstellung mit Aquarellen von Oswald Egger

Hombroich Für sein jüngst erschienenes Buch hat der Dichter Oswald Egger Aquarelle gemacht, die nun ausgestellt werden. Auf der Raketenstation, im Fontana-Pavillon.

Stromlinien, die einander berühren und liieren, sich schneiden, überlagern und verlieren – wie die Linien einer Hand. Auch da münden, ohne zu versiegen, plötzliche, oft im Nu wieder zerfallende Beschreibungen in Nuancen geflüsterter und inwendiger Stimmenverbindungen. Es entsteht ein Fließgefüge ganz eigenloser Wirbelfäden im Bewusstseinsstrom des Erzählten: Wenn in der Flut von Eindrücken und Empfindungen die Sätze, Wörter und Sachen als eine Menge kleiner Inseln erscheinen, wird der Mississippi zum Mainstream der verschwiegenen Geschichte der Ideen, die zwischen den Welten im Fluss sind.

Die Ausstellung im Fontana-Pavillon zeigt die mit dem Buch entstandenen großformatigen Aquarelle Eggers zum ersten Mal. Der Dichter ist der Nachfolger von Thomas Kling und verantwortet für die Stiftung alles, was mit Literatur zu tun hat, unter anderem auch die Reihe „Hombroich:Literatur“. Zur Eröffnung der Ausstellung am Sonntag, 24. Oktober, um 12 Uhr in der Veranstaltungshalle der Raketenstation Hombroich werden Bernd Eversmann, stellvertretender Vorsitzender der Stiftung Insel Hombroich, Professor Hans Peter Thurn, Sekretär der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste sowie Doris Plöschberger, Programmleiterin der Deutschsprachigen Literatur des Suhrkamp Verlages erwartet. Anschließend an die Eröffnung gibt es eine Lesung.