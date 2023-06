Kulturforum wird zum Open-House in Neuss Ausstellung, Komödie und Kurse locken in die Alte Post

Außerdem kann von Freitag bis Sonntag eine Vorstellung der Seniorenbühne des „Theater66“ besucht werden. Das Ensemble, das von Stefan Filipiak geleitet wird, kommt aus Düsseldorf, Krefeld, Mönchengladbach, Meerbusch und Neuss. Gezeigt wird eine Komödie aus der Feder von Filipiak. In „Der Bus“ geht es um eine Gruppe mehr oder weniger Reiselustiger, die ihn warten: den Bus! Noch ahnen sie nicht, dass diese Reise sie an ganz andere Ziele führt, als sie gebucht haben. Denn Fahrerin Uschi verfolgt auf ihrer letzten Tour vor der Rente offenbar eine ganz eigene Mission, der nicht einmal ein mitreisender Kriminalschriftsteller auf die Schliche kommt. Doch vor allem lernen die Reisenden einiges über sich selbst kennen. Am Freitag und Samstag beginnt das Stück um 20 Uhr, am Sonntag um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt zwölf Euro, Schüler der Alten Post zahlen fünf Euro. Karten unter 02131/90 4122.