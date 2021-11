Rathaus in Neuss : Finissage von „Kunst auf dem Dezernentenflur“

Neuss Am letzten Tag der Ausstellung mit der Kunst von Neusser Förderpreisträgern wird auch das Mappenprojekt „Wir“ verkauft. Die Reproduktionen sind zudem signiert.

16 Kunstförderpreisträger ausschließlich aus dem Bereich Bildenden Kunst hat die Stadt Neuss bislang – seit 1984, seit damals beschlossen wurde, Talente in der Kultur besonders zu fördern. Jedes Jahr kann man sich für den mittlerweile (seit 2004) mit je 3000 Euro dotierten Preis in zwei Bereichen bewerben. Im Wechsel sind es Künstler im Darstellenden Bereich sowie in der Musik, und in der Bildenden Kunst sowie Gestaltung (Grafik, Design, Architektur und jede Form angewandter Kunst). Und in der Regel wird versucht, den Kunstförderpreis nach einer Kostprobe etwa in Form von Ausstellungen zu überreichen.