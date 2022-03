Neue Ausstellung im Neusser Feld-Haus : Wenn Rock- und Popstars zu Zettel, Stift und Farbe greifen

Farbenfroh und in Heldenpose: So stellte sich Elton John in seinem Selbstporträt dar. Es ist eine von 80 Arbeiten, die im Feld-Haus zu sehen sind. Foto: Privatarchiv

Neuss Wie sieht es aus, wenn Pop- und Rockstars zu Kohlestift, Pinsel, Acryl- und Ölfarben greifen? Eine neue Ausstellung im Feld-Haus zeigt Selbstportraits und andere Arbeiten von namhaften Musikern wie John Lennon, David Bowie oder Freddie Mercury.

Nina Hagen drückte ihrem Selbstporträt einen Kussmund auf, Elton John griff zu bunten Farben und Michael Jackson malte sich als Mickey Maus – mit einem weißen Anzug und einem tief ins Gesicht gezogenen Hut. „Me as Mickey Mouse“ nannte er sein Bild. Das ist zugleich der Titel einer neuen Ausstellung, die am Sonntag, 10. April, im Feld-Haus, dem Neusser Museum für populäre Druckgrafik, offiziell öffnet. Eine Preview gibt es jedoch schon am kommenden Wochenende. Rund 80 Arbeiten aus privaten Sammlungen zeigen, wie es aussieht, wenn Pop- und Rockstars zu Kohlestift, Pinsel, Acryl- und Ölfarben greifen. Und die Namen sind durchaus bekannt: So sind etwa Bilder von John Lennon, Udo Lindenberg, Phil Collins, Freddie Mercury, Johnny Cash, Leonard Cohen, Iggy Pop, Helge Schneider und vielen anderen in der Ausstellung vertreten. Das macht sie nicht nur für Kunstfreunde, sondern auch für Musikbegeisterte interessant. Auf die Idee, solch eine Schau zustammenzustellen, ist Anita Hachmann, die Kuratorin und stellvertretende Leiterin des Clemens-Sels-Museum, gekommen, während sie zum Thema Musikposter in Jugendzimmern recherchierte. Dabei stieß sie unter anderem auf die Sammlung des Musikjournalisten Gunther Matejka, der bei einem Interview die Künstler um ein Selbstportrait bat. Rund 95 Prozent der Befragten griffen spontan zum Stift und zeichneten sich selber: Die Resultate überraschen und führen zum Schmunzeln: „Besser geht‘s nicht, sorry“, schrieb Pur-Sänger Hartmut Engler etwa neben seine Strichzeichnung. Die Bilder lassen einen neuen Blick auf die Künstlerpersönlichkeit zu: Fernab des Marketings verraten sie, „wie der Musiker tickt“, sagt Anita Hachmann. „Manche Werke sind einem sofort sympathisch.“