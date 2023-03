Ausstellung im Neusser Feld-Haus Papier wie man es noch nie gesehen hat

Und damit zurück zu den „Steinen“, die aus nichts anderem bestehen als Kopierpapier. Sie sind ein Werk des Frankfurter Künstlers Goekhan Erdogan, der dafür sein Passbild in mehrfacher Ausführung ausgedruckt, die Versionen übereinander geschichtet, geleimt und gepresst hat, bis daraus jene blockartigen Objekte entstanden sind. „Die hat er dann noch einmal mit verschiedenen Holzbearbeitungstechniken bearbeitet“, erklärt Hachmann. Und so zeigen sich die „Papier-Steine“ in verschiedenen Variationen: Mal ist ihre Oberfläche glatt und glänzend wie Marmor, mal sind noch Spuren der Bearbeitung erkennbar. Um sich selbst von der Beschaffenheit zu überzeugen, möchte man die Objekte am liebsten berühren, doch ist das natürlich nicht erlaubt. Hachmann verrät jedoch, dass sich auch die Haptik je nach der Bearbeitung ändert, also zum Beispiel, ob der Block lackiert oder mit Wachs überzogen wurde. Was in jedem Fall deutlich wird, ist die Transformation, die die Arbeiten durchlaufen haben. „Das, was von der ursprünglichen Fotografie übrig geblieben ist, wurde erst verfremdet und dann aufgelöst“, sagt Hachmann.