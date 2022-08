Ausstellung in der Sparkasse Neuss : „Hut ab vor dem Schützenkönig“

Neuss „Hut ab vor dem Schützenkönig“ ist der Titel der Sonderausstellung, die bis zum 9. September während der Öffnungszeiten in der Sparkasse zu sehen ist. Was gibt es dort zu entdecken?

Der „Kekselmacher“ kennt nur das Wappen der Scheibenschützengesellschaft. Mehr musste die Bäckerei im sächsischen Leubsdorf auch nicht wissen, denn sie hatte „nur“ Kekse zu backen, die – klein, rund und lecker – im Foyer der Sparkasse an der Oberstraße auf den Tischen lagen, als dort am Mittwochabend die Schützen-Sonderausstellung eröffnet wurde. Warum das Wappen zum Keks(el)-Motiv wurde und welche besondere Bewandnis es damit hat, berichtete Schützenpräsident Martin Flecken. Der Zug der Scheibenschützen sei das einzige Korps im Neusser Regiment, so Flecken, „das keine eigene Fahne hat“. Er zieht vielmehr mit der Fahne der Gesellschaft auf. Und eben dieser Zug mit seinem (nachgeholten) Jubiläum ist Gegenstand der Sonderausstellung.

Zug und Gesellschaft: Beides gehört zusammen und ist doch für sich eigenständig. Die Gesellschaft hat ihre Ursprünge im Mittelalter und ist stolze 606 Jahre alt, der Zug ist deutlich jünger. Mitglieder der Gesellschaft waren schon 1894 als Gastmarschierer mit dem Regiment zur Parade aufgezogen, erinnert Flecken, doch erst 1920 entschieden sich 19 Mitglieder ein eigenes Korps zu bilden. Den Zug der Scheibenschützen. Dessen Mitglieder tragen keine Uniform, sondern eine Schützentracht, wie Major Hans-Peter Zils in einleitenden Worten betonte, die sich Ende des 19. Jahrhunderts aus dem Sonntagsrock der Bürgerschaft entwickelte. Auch ein Holzgewehr schultern die Marschierer nicht, obwohl sie ausnahmslos im Umgang mit dem Gewehr geübt seien, und ihr Major kommt schon seit 1935 bei allen Umzügen ohne Pferd aus. Und sie grüßen als einziges Korps beim Vorbeimarsch den König mit gezogenem Hut. „Hut ab vor dem Schützenkönig“ ist deshalb der Titel der Sonderausstellung, die bis 9. September während der Öffnungszeiten in der Sparkasse zu sehen ist.

Schützenfest in Grimlinghausen : Spielmann wird Schützenkönig in Grimlinghausen

Als das Jubiläum anstand, fielen das Schützenfest und auch die schon mit der Sparkasse verabredete Sonderausstellung aus. Die Ausstellung über die Königsorden war 2019 die letzte Präsentation dieser Art, erinnert Marcus Longerich, Mitglied im Sparkassenvorstand wie auch im Komitee des Bürger-Schützen-Vereins. Die Tradition, ein von Wilfried Küfen gestaltetes „Wimmelbild“ zu veröffentlichen, hielt die Sparkasse aber auch in den Corona-Jahren aufrecht. Küfen, auch Karikaturist der NGZ, konnte daher am Mittwoch gleich drei Schützenposter signieren, die reißenden Absatz fanden.

Anhand des Küfen-Bildes über die Scheibenschützen konnte Zils viel von dem aufzeigen, was diesen Zug besonders macht. Was er bestenfalls anreißen konnte und was das Korpsleben im Jahresverlauf außerdem ausmacht, vermittelt in vielen Details die Ausstellung, für deren Gestaltung die Brüder Paul und Michael Gertges und ihre Ehefrauen Lotte und Sylvia gedankt wurde. Die Texte habe Ehrenmajor Dieter Krüll zugeliefert, hob Zils hervor, der sich dabei auch auf das gut geführte Vereinsarchiv von Wolfgang Sedlmair stützen konnte. Aus seinem Fundus stammen auch die Angaben über die zwölf Majore, die den Zug seit 1920 führten – und die 13 Neusser Schützenkönige aus der Mitte der Scheibenschützen.