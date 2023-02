Ausstellung in der Alten Post in Neuss Zwei Kunstpositionen treten in Dialog

Verena Freyschmidt arbeitet mit der Schraffur: Sie zeichnet ein Liniengeflecht und schafft dabei eine Fläche, die zum Raum wird. Ihre Inspirationen nimmt sie aus der Natur und so bevorzugt sie organische Strukturen. Linien, Strukturen und Formationen setzt sie etwa in großformatigen Papierschnitten neu zusammen. Die Besucher werden eingeladen, vor ihren Werken frei zu assoziieren, die einen mögen dabei an Kontinente denken, andere sehen darin ein Fellteil. „Es sind freie Welten, die sich jeder selbst erschaffen kann“, meint sie. Warum ihre Werke den Titel „Rhizom“ tragen, erklärt Freyschmidt so: „Rhizom ist in der Botanik ein Wurzelgeflecht, es passt zum Wuchern und Wachsen, zum Werden und Vergehen und ist eine Andeutung auf die naturanalogen Prozesse.“ Doch es gibt auch Variationen: Eine Serie in pastellfarben hat sie „helle Rhizome“ genannt, eine weitere Reihe ist mit „kleine Rhizome“ betitelt. Überhaupt setzt Freyschmidt auf serielle Arbeiten, die fortlaufend erweitert werden. Auch die Wandinstallation, die sie im Jahr 2017 begonnen hat und derzeit im Foyer zu sehen ist, wächst stetig weiter. Neben den Papierschnitten zeigt sie auch einen Leuchtkasten, eine Hinterglasmalerei. „Die Arbeitsprozess ähneln sich, der Unterschied ist das Material“, so Freyschmidt.