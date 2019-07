Schwimmbad in Neuss : Neuer Außenbereich des Südbads wird offiziell eröffnet

Neuss Pünktlich zum Start in die Sommerferien wird der neue Außenbereich des Südbades am Samstag, 13. Juli, offiziell eröffnet. Noch laufen letzte Arbeiten auf dem Areal, die aber bis zum Wochenende abgeschlossen sein sollen.

In den Sommerferien gibt es im Süd- und Nordbad zudem weitere Angebote. Wie bereits in den Vorjahren ist zum Beispiel eine Ferienkarte für Kinder und Jugendliche erhältlich. Für 18,50 Euro können Schüler zwischen fünf und 17 Jahre damit beliebig oft das Südbad oder das Nordbad besuchen. Die personalisierte Ferienkarte ist während der gesamten Sommerferien gültig und kann im Südbad oder Nordbad erworben werden.

Das Nordbad öffnet während der Sommerferien unter dem Motto „Spiel und Spaß am Mittwoch“ auch an diesem sonst geschlossenen Tag. Den Auftakt machen am 17. Juli „Fridolins Sommerspiele“, von 13 bis 16 Uhr finden dann Wettkämpfe und Spiele im Wasser und am Beckenrand statt. Auch für die weiteren Mittwochnachmittage sind von 13 bis 16 Uhr ähnliche Aktionen vorgesehen. Am 24. Juli, 7, August und 21. August stehen sie unter dem Motto „Piraten erobern das Nordbad“, am 31. Juli und 14. August gibt es Ball- und Wettkampfspiele wie Völkerball und Auqa-Basketball sowie ein Bootrennen für Kids. Eine Voranmeldung zu den Spielnachmittagen im Nordbad ist nicht erforderlich, es gilt der reguläre Eintrittspreis.