Ausschreitungen im Neusser Jobcenter Mann droht Gebäude niederzubrennen

Im Neusser Jobcenter kam es am vergangenen Freitag zu einem Zwischenfall: Am Nachmittag betrat ein Mann die Räumlichkeiten an der Karl-Arnold-Straße und drohte damit, das Gebäude niederzubrennen. Die Hintergründe für dieses „unsachgemäße Verhalten“, wie Geschäftsführerin Sabine Hustedt es nennt, seien unklar. Nichtsdestotrotz zeigt sie sich angesichts dieses Vorfalls jedoch nicht beunruhigt. „Es kommt immer mal vor, dass Kunden verbal entgleisen“, so die Geschäftsführerin des Jobcenters im Rhein-Kreis. Obwohl es für die Kollegen natürlich keine schöne Situation sei, wie Hustedt zu Bedenken gibt, verweist sie auf die gute Arbeit des hauseigenen Sicherheitsdienstes.