Cityartist-Preis Ausschreibung für Neusser Kunstschaffende

Die Stadt Neuss ruft Kunstschaffende auf, sich bis zum 12. April 2024 beim Preis „Cityartists“ zu bewerben. Die Ausschreibung richtet sich an Bildende Kunstschaffende aus den Sparten Malerei, Skulptur, (Video-)Installation, zeitbasierte Medien und Fotografie. Zehn Preise für Kunstschaffende in NRW werden vom NRW KULTURsekretariat (NRWKS) gemeinsam mit seinen Mitgliedsstädten vergeben. Die Gesamthöhe der Förderung beträgt 50.000 Euro, die einzelnen Preisgelder werden als Stipendium von je 5.000 Euro an zehn Gewinner aus zehn Mitgliedsstädten vergeben. 20 Mitgliedsstädte nehmen insgesamt teil, darunter Neuss. Mitmachen können Kunstschaffende, die ihren Wohnsitz in Neuss haben und zum Zeitpunkt der Bewerbung das 50. Lebensjahr vollendet haben. Die Bewerber sollten eine künstlerische Ausbildung haben oder eine Reihe von Ausstellungen vorweisen können. Bisherige Preisträgerkönnen sich nicht bewerben. Interessierte richten ihre Bewerbung per E-Mail an Ute Kindler, Kulturamt Stadt Neuss, unter: kulturamt@stadt.neuss.de. Die Bewerbung (maximal 12 Seiten und in einer PDF-Datei zusammengefasst) soll enthalten: einen künstlerischen Lebenslauf sowie Referenzen und Werkbeispiele. Ergänzend zum wird ein Anschreiben erwartet, in dem unter anderem die geplante Verwendung des Preisgeldes für künstlerische Zwecke erläutert werden sollte.