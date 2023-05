Sachschaden in fünfstelliger Höhe Ausrangierter Eisenbahnwaggon in Neuss steht in Flammen

Neuss · Polizei und Feuerwehr in Neuss mussten am Mittwoch, 24. Mai, zu einem Brand auf der Memeler Straße ausrücken. Dort stand ein ausrangierter Eisenbahnwaggon in Flammen. Es gibt auch schon einen Verdächtigen.

25.05.2023, 13:09 Uhr

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Die Einsatzkräfte wurden gegen 11.25 alarmiert. Auf einem Firmengelände stellten die Beamten fest, dass ein ausrangierter Eisenbahnwaggon in Flammen stand. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Feuerwehr Neuss das Feuer löschen. Von Zeugen erhielt die Polizei anschließend den Hinweis, dass ein Wohnungslose vor Ort gewesen sein soll und in dem Waggon einen Unterschlupf gesucht haben soll. Der 31 Jahre alte Mann konnte auch im Rahmen einer Fahndung angetroffen werden. Er gab an, in dem Waggon kurz vor dem Brand mit Feuer hantiert zu haben. Wie es dann aber zu dem Brand kommen konnte, konnte er sich nicht erklären. Auf die Beamten machte der Wohnungslose einen stark verwirrten Eindruck. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam, um zu prüfen, ob eine Einweisung in eine Fachklinik notwendig ist. Ob der Brand in dem Bahnwaggon von dem Verdächtigen fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt wurde, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

(NGZ)