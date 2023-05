Lesung in Neusser Galerie Ausgezeichneter Lyriker befasst sich mit der Heimat

Preise hat Christoph Wenzel schon viele bekommen, im vergangenen Jahr wurde ihm dann der Dresdner Lyrikpreis verliehen: Diesen erhielt er für Gedichte aus dem 2022 erschienenen Band „landläufiges lexikon“ (Edition Korrespondenzen). Und genau jenen Band wird er am Samstag, 13. Mai, auch in der Neusser „galerieamschatzhaus“, Hauptstraße 18 in Holzheim, vorstellen.